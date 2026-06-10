Трамп заявил, что военные США дают "мощный ответ" Ирану за сбитый вертолет

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Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские военные в настоящее время "отвечают" Ирану за сбитый во вторник вертолет Apache.

"Думаю, очень важно ответить. Они сбили вертолет, мы отвечаем прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем. (...) Это ответ на то, что они сделали с нашим вертолетом прошлой ночью, и я считаю, что ответ должен быть очень сильным, очень мощным, и он именно такой", - заявил Трамп в интервью ABC News.

Тем не менее президент вновь напомнил о планах заключить сделку с Ираном.

"Я верю в решительный ответ. Я всегда так считал на протяжении всей своей жизни. И у нас была очень хорошая сделка, и, вероятно, будет", - сказал американский президент.

Ранее сообщалось, что армия США в ночь на среду начала наносить удары по Ирану в ответ на инцидент со сбитым американским военным вертолетом.

Трамп заявил во вторник, что иранцы сбили один из американских вертолетов Apache над Ормузским проливом, отметив, что Вашингтон обязан ответить на этот инцидент, несмотря на то, что оба пилота не пострадали.