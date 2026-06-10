США начали вторую волну ударов по Ирану

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Американские военные начали вторую за ночь на среду волну ударов по Ирану после инцидента со сбитым американским вертолетом Apache, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

"Американский чиновник сказал, что сейчас идет второй раунд ударов по Ирану, целями которых стали системы ПВО и радиолокационные комплексы", - написал Равид в соцсети X.

Ранее в среду CENTCOM сообщил, что американские военные начали наносить удары в целях самообороны по Ирану в ответ на уничтожение вертолета Apache.