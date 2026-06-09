В CENTCOM подтвердили спасение экипажа сбитого Ираном вертолета с помощью беспилотного катера

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Летчики сбитого Ираном американского вертолета AH-64 Apache были спасены с помощью беспилотного американского катера Saronic Corsair, сообщил представитель Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) капитан Тим Хоукинс.

По его словам, беспилотник обнаружил и доставил на берег летчиков, которые два часа находились в воде у побережья Омана. В настоящее время они получают медицинскую помощь на суше и находятся в стабильном состоянии.

По данным командования, применение такого беспилотного катера для спасения экипажа на море было осуществлено впервые. Они начали поступать в распоряжение CENTCOM еще в марте.

В спасательной операции были задействованы корабли ВМС США и подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии при поддержке ВВС и авиации ВМС.

Представитель CENTCOM подтвердил также, что американский вертолет огневой поддержки разбился вблизи Ормузского пролива.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что американский вертолет Apache был сбит Ираном, и что Вашингтон должен ответить на это.

"США должны обязательно ответить на эту атаку", - подчеркнул глава Белого дома.

Телеканал CNN со ссылкой на информированные военные источники сообщил, что вертолет был сбит над Ормузским проливом иранским ударным беспилотником.

По данным собеседников телеканала, вертолет был атакован беспилотником Shahed вблизи берегов Омана. При этом неясно был ли беспилотник намеренно нацелен на Apache или это был случайный перехват, отметил один из источников, добавив, что летчики были спасены с помощью беспилотного катера.