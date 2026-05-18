ЕС привлечет партнеров по G7 в случае введения запрета на морские услуги для России

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Брюссель желает задействовать партнеров по G7 при реализации предусмотренных на будущее, в рамках принятого 20-го пакета санкций Евросоюза, мер по запрету оказания морских услуг России, заявила на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью.

"Мы всегда указывали на то, что мы делаем максимум возможного, чтобы получить поддержку других партнеров в контексте санкций против России. И мы продолжаем нашу работу по привлечению их внимания, потому что, конечно, участие других партнеров усиливает воздействие наших санкций. И мы посмотрим, что возможно на этом уровне", - сказала она, отвечая на вопрос, какие последствия для планов ЕС запретить в будущем морские услуги для России может иметь тот факт, что США с 16 мая не продлили исключения из санкций, позволявшие покупать часть российской нефти.

Совет ЕС принял 20-й пакет санкций 23 апреля 2026 года, но включенный в него полный запрет на предоставление европейскими компаниями морских услуг России пока не вступил в силу. Введение таких мер заблокировали Греция и Мальта. Текст 20-го пакета лишь сформировал юридические рамки для будущего решения Совета по такому запрету.

ЕК планировала ввести по 20-му пакету санкций полный запрет (Full Maritime Service Ban) на оказание морских услуг (страхование, транспортировка, брокерские и финансовые услуги) для судов, перевозящих российскую нефть, независимо от ее цены. Эта мера должна была заменить механизм ценового потолка (Price Cap) G7, однако из-за разногласий внутри ЕС и позиции США ее реализацию отложили до завершения согласований с партнерами.