Иран предупредил о более масштабных ударах по целям США при повторении агрессии

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Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Иранские военные после новых ударов США атаковали американские военные базы в регионе, в случае повторения агрессии ответ будет еще масштабнее, заверили в Центральном штабе иранских вооруженных сил "Хазрат Хатам аль-Анбия".

"Американская армия должна знать, что если она повторит какую-либо агрессию против Исламской Республики Иран, то будут нанесены еще более серьезные и масштабные удары по определенным целям в регионе", - говорится в заявлении штаба, которое приводит телеканал Press TV.

В командовании подчеркнули, что "несколько американских баз в регионе подверглись мощному нападению героической армии Исламской республики Иран и храбрых воинов КСИР" в ответ на удары американских военных по югу Ирана в ночь на среду "под ложным предлогом крушения их вертолета".

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что американские вооруженные силы завершили "проводившиеся в целях самообороны" удары с использованием истребителей по иранским объектам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям вблизи Ормузского пролива. Этому предшествовал инцидент со сбитым американским вертолетом Apache.

По данным американских СМИ, в ночь на среду было реализовано три волны ударов.

В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) запускал ракеты и беспилотники по связанным с США целям в регионе.