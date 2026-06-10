Вооруженные силы США завершили удары по Ирану

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы завершили проводившиеся в целях самообороны удары по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Вооруженные силы США завершили удары в целях самообороны по Ирану в ответ на вчерашний перехват вертолета Apache армии США. Силы нанесли удары по иранским объектам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям вблизи Ормузского пролива, используя высокоточные боеприпасы с истребителей ВВС и ВМС США", - говорится в сообщении.

"Операция стала соразмерным ответом на недавние нападения на американские войска и международные торговые суда, следующие по региональным водным путям. Вооруженные силы США остаются в состоянии боевой готовности и готовы защищаться от неоправданной иранской агрессии", - подчеркнули в CENTCOM.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что иранцы сбили один из американских вертолетов Apache над Ормузским проливом. Он отметил, что Вашингтон обязан ответить на этот инцидент, несмотря на то, что оба пилота не пострадали.