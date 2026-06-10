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Сирены тревоги сработали в Бахрейне

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Бахрейне сработали сирены тревоги, жителей попросили найти безопасное убежище.

"Прозвучала сирена. Граждан призывают сохранять спокойствие и направляться в ближайшее безопасное место", - говорится в сообщении министерства внутренних дел Бахрейна в соцсети X.
Тем временем армия Кувейта сообщает, что идет перехват "вражеских воздушных целей".

"Системы противовоздушной обороны Кувейта в настоящее время перехватывают вражеские воздушные цели в соответствии с утвержденными оперативными процедурами", - говорится в заявлении военных в соцсети X.

В сообщении армия призвала жителей "придерживаться инструкций и указаний по безопасности, изданных компетентными органами, и получать информацию из официальных источников".

Ранее СМИ Ирана сообщили, что Тегеран нанес удары беспилотниками по военным объектам США в Кувейте и Бахрейне утром в среду по местному времени.

Иранская телерадиокомпания IRIB сообщила в Telegram, что ВМС Ирана нанесли удары беспилотниками по базе 5-го флота ВМС США в Бахрейне и авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте.

Это произошло через несколько часов после того, как США нанесли удары по Ирану в ответ на инцидент со сбитым американским вертолетом Apache.

Хроника 28 февраля – 10 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
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