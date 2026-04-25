Алиев заявил о "прекрасных возможностях" у Баку и Киева по совместному производству продукции ВПК

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Баку и Киев имеют хорошие перспективы для совместного производства продукции военно-промышленного комплекса, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Состоялся обмен мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества, и здесь тоже имеются очень большие перспективы. Как в Азербайджане, так и в Украине развивается военно-промышленный комплекс, и имеются прекрасные возможности для совместного производства, в целом для совместного производства в промышленной сфере", - сказал Алиев в субботу в Габале (Азербайджан), выступая с совместным с президентом Украины Владимиром Зеленским заявлением для прессы.

Стороны обсудили также расширение сотрудничества по многим направлениям, "в том числе в энергетической сфере, обсуждались вопросы взаимодействия в сельском хозяйстве, была затронута деятельность межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству", отмечается в информации на сайте президента Азербайджана.

Алиев подчеркнул, что сотрудничество Азербайджана и Украины "имеет очень прочную политическую основу".

"Азербайджан и Украина во всех международных организациях взаимно поддерживают и будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность стран", - отметил глава азербайджанского государства.