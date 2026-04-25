Что случилось этой ночью: суббота, 25 апреля

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Екатеринбурге произошла атака беспилотников, повреждён жилой дом. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что эвакуировано 50 человек. На месте работают спасательные службы. Шесть человек обратились за медицинской помощью.

- Администрация США не планирует продлевать лицензию, разрешающую странам покупку российской нефти. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, большая часть российской нефти, которая находилась на танкерах, уже продана.

- США и Иран планируют в ближайшие дни возобновить переговоры в Пакистане. По информации пакистанского телеканала Geo TV, иранская делегация во главе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи должна прибыть в Исламабад уже в пятницу вечером. В МИД Ирана заявили, что Аракчи не планирует контактов с США в Пакистане.

- В Калуге обломки сбитого беспилотника повредили кровли трёх многоквартирных домов, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- США израсходовали более 1000 Tomahawk и почти все ракеты PrSM за время операции против Ирана. На восполнение Соединенными Штатами боеприпасов уйдут годы даже с учетом рекордного бюджета Пентагона на оборону, сообщает издание Air and Space Forces Magazine.

- В центральных регионах европейской части России до конца апреля ожидается температура ниже климатической нормы. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.