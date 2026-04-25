Бессент заявил, что США не планируют продлевать разрешение на покупку российской нефти

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Администрация США не планирует еще раз продлевать лицензию, разрешающую странам покупку нефти РФ, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

"Не думаю, что мы еще раз это продлим. Полагаю, что российская нефть, которая уже была на танкерах, в основном, и так продана", - сказал он в интервью Associated Press.

Кроме того, Бессент подчеркнул, что США не будут выдавать подобное разрешение на иранскую нефть.

Этой весной Минфин США выдал лицензию, разрешающую торговлю нефтью из РФ и Ирана без риска американских санкций. На такой шаг Вашингтон пошел, пытаясь сдержать рост цен на нефть во время американской военной операции против Ирана. Ранее в апреле Бессент продлил срок действия этой генлицензии, хотя изначально заявлял, что не планирует этого делать. Позже министр объяснил, что согласился на продление, так как об этом попросили партнеры США.

РФ США Скотт Бессент Минфин США
В МИД Ирана заявили, что Аракчи не планирует контактов с США в Пакистане

Бессент заявил, что США не планируют продлевать разрешение на покупку российской нефти

США разместили в ОАЭ эскадрилью в составе 12 истребителей F/A-18C

Минюст США одобрил расстрелы и смертельные инъекции при смертной казни

Tesla начала выпуск Cybercab

Иранская делегация пока планирует переговоры только пакистанскими посредниками

