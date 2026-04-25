Британские военные опровергли сообщения о сбитых ими российских дронах над Украиной

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Великобритании опровергло сообщение Румынии о том, что два истребителя Eurofighter Typhoon королевских ВВС в субботу утром сбили российские беспилотники в небе над Украиной.

По его данным, оба истребителя были подняты в воздух с румынской авиабазы Борча, но после полета вернулись на базу, не вступая в бой с российскими БПЛА в воздушном пространстве Украины.

Министерство обороны Румынии первоначально заявило, что британские пилоты имели разрешение на поражение беспилотников вблизи украинской территории и что впоследствии вблизи украинского города Рени были зафиксированы многочисленные взрывы, а вскоре после этого на земле были обнаружены фрагменты беспилотников.

Впоследствии Румыния выпустила второй пресс-релиз, подтверждая, что британские истребители Eurofighter Typhoon действовали строго в пределах румынского воздушного пространства на протяжении всей миссии и ни в какой момент не заходили в воздушное пространство Украины. В новом заявлении министерство национальной обороны Румынии указало, что "хотя пилоты имели разрешение на поражение воздушных целей, ни один беспилотник не был сбит самолетами, поскольку беспилотники не нарушали воздушное пространство Румынии", добавив, что "миссия заключалась в наблюдении, сдерживании и готовности к реагированию в случае необходимости".