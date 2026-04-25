Британские военные опровергли сообщения о сбитых ими российских дронах над Украиной

Британские военные опровергли сообщения о сбитых ими российских дронах над Украиной
Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Великобритании опровергло сообщение Румынии о том, что два истребителя Eurofighter Typhoon королевских ВВС в субботу утром сбили российские беспилотники в небе над Украиной.

По его данным, оба истребителя были подняты в воздух с румынской авиабазы Борча, но после полета вернулись на базу, не вступая в бой с российскими БПЛА в воздушном пространстве Украины.

Министерство обороны Румынии первоначально заявило, что британские пилоты имели разрешение на поражение беспилотников вблизи украинской территории и что впоследствии вблизи украинского города Рени были зафиксированы многочисленные взрывы, а вскоре после этого на земле были обнаружены фрагменты беспилотников.

Впоследствии Румыния выпустила второй пресс-релиз, подтверждая, что британские истребители Eurofighter Typhoon действовали строго в пределах румынского воздушного пространства на протяжении всей миссии и ни в какой момент не заходили в воздушное пространство Украины. В новом заявлении министерство национальной обороны Румынии указало, что "хотя пилоты имели разрешение на поражение воздушных целей, ни один беспилотник не был сбит самолетами, поскольку беспилотники не нарушали воздушное пространство Румынии", добавив, что "миссия заключалась в наблюдении, сдерживании и готовности к реагированию в случае необходимости".

Румыния Украина Великобритания Eurofighter Typhoon
Алиев заявил о планах расширения экономического сотрудничества с Украиной

Британские военные опровергли сообщения о сбитых ими российских дронах над Украиной

 Британские военные опровергли сообщения о сбитых ими российских дронах над Украиной

Алиев заявил о "прекрасных возможностях" у Баку и Киева по совместному производству продукции ВПК

Международный аэропорт Тегерана возобновил работу

США разрешили оплачивать расходы на адвокатов для Мадуро за счет средств из Венесуэлы

 США разрешили оплачивать расходы на адвокатов для Мадуро за счет средств из Венесуэлы

Что случилось этой ночью: суббота, 25 апреля

В МИД Ирана заявили, что Аракчи не планирует контактов с США в Пакистане

 В МИД Ирана заявили, что Аракчи не планирует контактов с США в Пакистане

Бессент заявил, что США не планируют продлевать разрешение на покупку российской нефти

США и Иран могут возобновить переговоры в выходные в Пакистане

США разместили в ОАЭ эскадрилью в составе 12 истребителей F/A-18C

 США разместили в ОАЭ эскадрилью в составе 12 истребителей F/A-18C
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1908 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9128 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов