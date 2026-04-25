Алиев заявил о планах расширения экономического сотрудничества с Украиной

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Баку рассчитывает на увеличение взаимного товарооборота с Украиной, превышающего $500 млн, за счет расширения числа совместных проектов и инициатив, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Сегодня мы успешно сотрудничаем по многим направлениям. Это сотрудничество было сегодня еще раз подтверждено", - сказал Алиев в субботу в Габале (Азербайджан), выступая с заявлением для прессы после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, стороны, наряду с политическим диалогом, обсудили сотрудничество в энергетической сфере: "Здесь есть как уже достигнутые успехи - SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР - ИФ) много лет успешно работает в Украине, - так и прекрасные перспективы, совместные проекты".

"Сегодня подробно обсуждались совместные инициативы, в том числе вопросы, связанные с инвестициями. Конечно, в центре повестки дня также находятся вопросы дальнейшего увеличения товарооборота. Наш товарооборот (в 2025 году - ИФ) превысил полмиллиарда долларов. Но я надеюсь, что в ближайшие годы эта цифра вырастет еще больше. Потому что для этого есть большие возможности", - отметил азербайджанский лидер.

Ранее Алиев заявил, что Баку и Киев имеют хорошие перспективы для совместного производства продукции военно-промышленного комплекса.