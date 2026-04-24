США разместили в ОАЭ эскадрилью в составе 12 истребителей F/A-18C

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты разместили на авиабазе Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах эскадрилью в составе 12 истребителей F/A-18C/D Корпуса морской пехоты, сообщает авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

Истребители прибыли туда накануне с португальской авиабазы Лажеш на Азорских островах, где они временно находились после перелета с континентальной части США. Их дальние перелеты обеспечивали американские самолеты-заправщики.

Авиабаза Аль-Дафра в ОАЭ находится всего в 250 км от побережья Ирана в Персидском заливе и в 320 км от Ормузского пролива.

В настоящее время американская группировка тактической авиации на Ближнем Востоке насчитывает уже более 300 боевых самолетов. Самым крупным их сосредоточением является авиабаза Муваффак Салти в Иордании, где размещены многочисленные эскадрильи американских истребителей, в том числе F-35A, F-15E, F-16, а также эскадрильи штурмовиков A-10. Помимо нее американские боевые самолеты развернуты на авиабазах Овда в Израиле, Принц Султан в Саудовской Аравии, а также на трех авианосцах, находящихся в Аравийском и Красном морях.