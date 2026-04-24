США разместили в ОАЭ эскадрилью в составе 12 истребителей F/A-18C

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты разместили на авиабазе Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах эскадрилью в составе 12 истребителей F/A-18C/D Корпуса морской пехоты, сообщает авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

Истребители прибыли туда накануне с португальской авиабазы Лажеш на Азорских островах, где они временно находились после перелета с континентальной части США. Их дальние перелеты обеспечивали американские самолеты-заправщики.

Авиабаза Аль-Дафра в ОАЭ находится всего в 250 км от побережья Ирана в Персидском заливе и в 320 км от Ормузского пролива.

В настоящее время американская группировка тактической авиации на Ближнем Востоке насчитывает уже более 300 боевых самолетов. Самым крупным их сосредоточением является авиабаза Муваффак Салти в Иордании, где размещены многочисленные эскадрильи американских истребителей, в том числе F-35A, F-15E, F-16, а также эскадрильи штурмовиков A-10. Помимо нее американские боевые самолеты развернуты на авиабазах Овда в Израиле, Принц Султан в Саудовской Аравии, а также на трех авианосцах, находящихся в Аравийском и Красном морях.

Хроника 28 февраля – 25 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США и Иран могут возобновить переговоры в выходные в Пакистане

Аракчи с Уиткоффом могут встретиться в понедельник

Что произошло за день: пятница, 24 апреля

Минюст США одобрил расстрелы и смертельные инъекции при смертной казни

Tesla начала выпуск Cybercab

Иранская делегация пока планирует переговоры только пакистанскими посредниками

Глава Пентагона заявил, что морская блокада Ирана стала глобальной

DeepSeek выпустил "самую мощную" ИИ-модель с открытым кодом

Парламент Молдавии принял решение об отмене режима ЧП в энергетике

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1903 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9113 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов