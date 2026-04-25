В МИД Ирана заявили, что Аракчи не планирует контактов с США в Пакистане

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на данный момент не планирует встреч с американскими переговорщиками в Исламабаде, заявил представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.

"Встреч Ирана и США не планируется. Иранская позиция (по урегулированию конфликта США - ИФ) будет из пакистанской стороны", - написал он в социальной сети X, говоря о поездке Аракчи в Пакистан.

При этом дипломат отметил, что Аракчи в столице Пакистана действительно будет обсуждать с местными властями пути решения конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что Аракчи может на днях провести встречу в Пакистане с переговорщиками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.