В МИД Ирана заявили, что Аракчи не планирует контактов с США в Пакистане

В МИД Ирана заявили, что Аракчи не планирует контактов с США в Пакистане
Фото: AP/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на данный момент не планирует встреч с американскими переговорщиками в Исламабаде, заявил представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.

"Встреч Ирана и США не планируется. Иранская позиция (по урегулированию конфликта США - ИФ) будет из пакистанской стороны", - написал он в социальной сети X, говоря о поездке Аракчи в Пакистан.

При этом дипломат отметил, что Аракчи в столице Пакистана действительно будет обсуждать с местными властями пути решения конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что Аракчи может на днях провести встречу в Пакистане с переговорщиками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Хроника 28 февраля – 25 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
В МИД Ирана заявили, что Аракчи не планирует контактов с США в Пакистане

 В МИД Ирана заявили, что Аракчи не планирует контактов с США в Пакистане

Бессент заявил, что США не планируют продлевать разрешение на покупку российской нефти

США и Иран могут возобновить переговоры в выходные в Пакистане

США разместили в ОАЭ эскадрилью в составе 12 истребителей F/A-18C

 США разместили в ОАЭ эскадрилью в составе 12 истребителей F/A-18C

Аракчи с Уиткоффом могут встретиться в понедельник

Что произошло за день: пятница, 24 апреля

Минюст США одобрил расстрелы и смертельные инъекции при смертной казни

 Минюст США одобрил расстрелы и смертельные инъекции при смертной казни

Tesla начала выпуск Cybercab

 Tesla начала выпуск Cybercab

Иранская делегация пока планирует переговоры только пакистанскими посредниками

 Иранская делегация пока планирует переговоры только пакистанскими посредниками

Глава Пентагона заявил, что морская блокада Ирана стала глобальной
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1905 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов