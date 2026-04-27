Аракчи обсудит в России конфликт на Ближнем Востоке

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Глава иранского МИД Аббас Аракчи по прибытии в Россию заявил, что во время визита намерен обсудить боевые действия США и Израиля против Ирана и координацию усилий Тегерана с Москвой для решения кризиса. Об этом сообщает пресс-служба иранского министерства.

"Появился шанс обсудить с нашими российскими друзьями произошедшие за это время события, связанные с войной, и нынешнюю ситуацию, а также еще раз рассмотреть положение дел. Естественно, необходимо также провести соответствующую координацию действий", - сказал он.

По словам Аракчи, "какое-то время из-за навязанной войны во встречах с Россией образовался перерыв". "Мы воспользовались представившейся возможностью и в продолжение моих поездок в Пакистан и Оман организовали визит в Россию", - сказал Аракчи.

Он подчеркнул, что Иран и Россия всегда вели тесные консультации по широкому кругу вопросов, особенно по региональным проблемам.

По данным IRNA, Аракчи и президент России встретятся в Петербурге. Министр иностранных дел Сергей Лавров также примет участие в дискуссиях, посвященных текущему состоянию переговоров по прекращению конфликта между США и Ираном.

Глава МИД Ирана начал международное турне 24 апреля. Сначала он посетил Пакистан, в субботу отправился в Оман. Затем Аракчи в воскресенье возвратился из Омана в Исламабад, откуда отправился в Россию.