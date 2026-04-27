Аракчи обсудит в России конфликт на Ближнем Востоке

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Глава иранского МИД Аббас Аракчи по прибытии в Россию заявил, что во время визита намерен обсудить боевые действия США и Израиля против Ирана и координацию усилий Тегерана с Москвой для решения кризиса. Об этом сообщает пресс-служба иранского министерства.

"Появился шанс обсудить с нашими российскими друзьями произошедшие за это время события, связанные с войной, и нынешнюю ситуацию, а также еще раз рассмотреть положение дел. Естественно, необходимо также провести соответствующую координацию действий", - сказал он.

По словам Аракчи, "какое-то время из-за навязанной войны во встречах с Россией образовался перерыв". "Мы воспользовались представившейся возможностью и в продолжение моих поездок в Пакистан и Оман организовали визит в Россию", - сказал Аракчи.

Он подчеркнул, что Иран и Россия всегда вели тесные консультации по широкому кругу вопросов, особенно по региональным проблемам.

По данным IRNA, Аракчи и президент России встретятся в Петербурге. Министр иностранных дел Сергей Лавров также примет участие в дискуссиях, посвященных текущему состоянию переговоров по прекращению конфликта между США и Ираном.

Глава МИД Ирана начал международное турне 24 апреля. Сначала он посетил Пакистан, в субботу отправился в Оман. Затем Аракчи в воскресенье возвратился из Омана в Исламабад, откуда отправился в Россию.

Brent подорожала до $107,4 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 апреля

Иран предложил США открыть Ормузский пролив перед обсуждением ядерной программы

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Хоккайдо в Японии

ВМС США перехватили 38 связанных с Ираном судов c начала блокады

Трамп не знает, был ли он целью стрелка

WP сообщила о сниженном уровне безопасности на приеме с Трампом в Вашингтоне

 WP сообщила о сниженном уровне безопасности на приеме с Трампом в Вашингтоне

Аракчи отправился с визитом в Москву

 Аракчи отправился с визитом в Москву

Что произошло за день: воскресенье, 26 апреля

Ким Чен Ын отметил ключевую роль боевых успехов армий РФ и КНДР в предотвращении возрождения фашизма
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9143 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1927 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов