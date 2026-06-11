Трамп отменил намеченные на четверг удары по Ирану из-за прогресса на переговорах

Он рассчитывает на объявление в скором времени места подписания соглашения с Ираном

Дональд Трамп Фото: Samuel Corum/Getty Images

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированные на четверг удары по Ирану в свете прогресса на переговорах.

"Исходя из того, что обсуждения с Ираном были доведены до высшего уровня иранского руководства (...), я отменил запланированные на сегодняшний вечер удары по Ирану", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее в четверг глава Белого дома объявил, что этой ночью США нанесут мощные удары по Ирану.

Трамп также заявил, что в ближайшее время будет объявлено, где и когда состоится подписание соглашения с Ираном.

Он отметил, что "обсуждения и финальные пункты (соглашения - ИФ) были (...) согласованы всеми сторонами". Трамп перечислил ряд стран, с которыми, по его словам, согласованы все детали сделки: речь идет о США, Израиле, Пакистане, Турции, ряде арабских стран. Ирана в этом перечне нет.

В Тегеране пока не комментировали утверждения Трампа о скором подписании соглашения.

Трамп в своей публикации подчеркнул, что США пока продолжат морскую блокаду Ирана.