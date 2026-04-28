Карл III в Конгрессе США призвал укреплять отношения Лондона и Вашингтона

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Король Великобритании Карл III заявил об уникальности отношений Лондона и Вашингтона, подчеркнув необходимость укреплять их на фоне текущих мировых событий.

"Я верю, что сейчас это особое партнерство гораздо важнее, чем когда бы то ни было", - сказал Карл III, выступая перед Конгрессом США во вторник.

Монарх выразил надежду на то, что Британия и США продолжат защищать общие ценности. По его мнению, несмотря на некоторые различия, обе нации являются "плодом общих демократических, правовых и социальных традиций".

Карл III отметил необходимость развивать сотрудничество и смотреть в будущее. "В это непредсказуемое время наш союз не может основываться лишь на прошлых достижениях", - заявил он.

Говоря об обстановке в мире, король выразил мнение, что от Великобритании и США необходима "решимость для защиты Украины". "Это нужно для достижения поистине справедливого и долгосрочного мира", - подчеркнул Карл III.

Он выразил надежду на то, что союз США и Великобритании будет только усиливаться, и что обе страны будут игнорировать "призывы к еще большей замкнутости" на мировой арене.

Британский король отметил, что посещает США во время "значительной неопределенности", отметив конфликты в Европе и на Ближнем Востоке, которые, по его словам, являются серьезными вызовами для международного сообщества.

Конгресс Карл III США Лондон
