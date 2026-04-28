Новый сезон "Игр престолов" в ОПЕК+ завершился потерей участника. Обобщение

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Пять лет назад разногласия Саудовской Аравии и ОАЭ относительно планов по добыче нефти в альянсе ОПЕК+ были названы министром энергетики Королевства "играми престолов", которые были урегулированы и закончились. Во вторник ОАЭ заявила о выходе из ОПЕК, в которой продержалась почти 60 лет, намереваясь увеличивать добычу в соответствии с национальными интересами.

Аналитики ожидают потенциального профицита на рынке в долгосрочной перспективе и опасаются дальнейшего исхода из организации.

Накопленное недовольство

В конце 2020 года, в котором из-за пандемии COVID-19 ОПЕК+ приняла на себя самое больше ограничение в добыче нефти, почти на 10 млн баррелей в сутки, в альянсе разразился скандал. Саудовская Аравия хотела продолжать ограничения, ОАЭ, обычно их ближайший союзник в Персидском заливе, настаивали на ранее согласованном наращивании производства.

Одним из доводов ОАЭ было то, что некоторые участники позволяли себе превышать установленные уровни добычи - в то время больше всех нарушал Ирак. Переговоры проходили сложно, заседания переносились, даже в ночное время, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман снимал с себя полномочия сопредседателя заседания, предлагая "престол" министру энергетики ОАЭ Сухейлю Аль-Мазруи. Но консенсуса удалось достичь: квоты были повышены, но с условием возможности ежемесячного пересмотра, а шаг повышения добычи был ограничен.

В ходе итоговой пресс-конференции Абдулазиз бен Сальман призвал журналистов не преувеличивать масштаб разногласий между сторонами, заметив, что он смотрел "Игру престолов", и "игры престолов" в "ОПЕК+ закончились.

Позднее ОАЭ смогли повысить свою квоту отдельно от других участников.

Спустя чуть более пяти лет ОАЭ объявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и соглашения ОПЕК+. В комментарии Reuters Аль-Мазруи заявил, что решение было принято после тщательного анализа региональных энергетических стратегий. Отвечая на вопрос, консультировались ли Эмираты с лидером сделки - Саудовской Аравией - министр заявил, что страна не поднимала этот вопрос ни с одной другой страной. По информации "Интерфакса", ОАЭ уведомили королевство официальным письмом.

ОПЕК был создан в 1960 году Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой. Затем к ним присоединились Катар, Индонезия, Ливия ОАЭ, Алжир, Нигерия, Эквадор, Ангола, Габон (прекратил свое членство в 1995 году, но вернулся в 2016 году), Экваториальная Гвинея и Конго. С момента существования ОПЕК из него вышли Индонезия (в 2009 году с коротким возвратом в 2016 году), Катар (с 2019 года), Эквадор (сначала в 1992 году, затем с 2007 по 2020 год) и Ангола (с 2024 года).

В 2016 году была создана сделка ОПЕК+ для совместного регулирования уровней нефтедобычи.

По уставу ОПЕК, ОАЭ остаются его участником до конца 2026 года. Обычно между объявлением о выходе и формализацией решения проходит некоторое время.

В основном страны покидали организацию из-за несогласия со своими квотами. В 2026 году участникам предстоит пересмотр максимальных устойчивых возможностей по добыче (MSC), которые станут основой для определения квот с 2027 года. Оценивать MSC для 19 стран-участниц, кроме России, Венесуэлы и Ирана, будет Degolyer&Macnaughton.

Не ОАЭ едиными

Впрочем, это решение принималось в прошлом году, когда нефтяной мир не был сотрясен такими событиями, как захват Соединенными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вторжения США и Израиля в Иран. То есть речь идет о двух участниках ОПЕК с потенциалом добычи порядка 3,5-4 млн б/с каждый, что составляет 3-4% текущего мирового спроса.

Венесуэла в настоящее время пытается изменить законодательство и привлечь иностранных инвесторов в нефтедобычу. Интерес проявляют как раз американские игроки.

Действующий президент США Дональд Трамп периодически критиковал ОПЕК+, пытаясь подсказывать им решения, хотя он известен тем, что уговорил Россию и Саудовскую Аравию вернуться за стол переговоров и принять решение об историческом сокращении на 10 млн б/с в 2020 году. Кроме того, законодатели США в определенные моменты вспоминают о законопроекте NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который позволяет американскому правительству подавать в суд антимонопольные иски к членам ОПЕК.

Ближневосточный конфликт привел к повреждению нефтедобывающих мощностей и других стран-производителей, а также их логистических возможностей по экспорту нефти ввиду блокировки Ираном Ормузского пролива - Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Кувейта, Омане, Катара.

В начале апреля Аль-Мазруи в ходе Международного транспортно-логистического форума в Санкт-Петербурге призвал мировое сообщество к решительным мерам для разблокировки Ормузского пролива. "Весь мир должен понять потенциальное влияние этого кризиса на мировую экономику, если он затянется. Мы должны все, как один, заявить, что перемещение грузов - непременное правило мировой торговли. Мы не должны становиться заложниками ситуации", - заявил министр.

"Эти террористические атаки на танкеры, закрытие пролива - то, чему мир должен противостоять совместно, чтобы остановить это. Если это не остановить, никто не может сказать, насколько высокими станут цены (на энергоносители - ИФ)", - добавил Аль-Мазруи.

Он не стал комментировать, какова текущая добыча нефти в ОАЭ, заметив, что "сейчас есть более важные вопросы, о которых нужно беспокоиться".

Текущее состояние дел в ОПЕК+ также вызывает раздражение у некоторых участников сделки, речь идет о нарушении оговоренных уровней добычи, главным образом Казахстаном и Ираком. Но если закрытие Ормузского пролива "помогло" Ираку привести исполнение соглашение в норму, то Казахстан существенно превышает оговоренные уровни уже более чем год. В прошлом году силами американских операторов Казахстан запустил крупные нефтедобывающие мощности на Тенгизском месторождении и, хотя правительство республики пыталось провести переговоры с компаниями, в итоге заявило, что не может указывать им.

Один из собеседников "Интерфакса" из числа участников ОПЕК+ предположил, что ОАЭ могли принять такое решение, поскольку у страны снизились не только нефтегазовые доходы из-за ближневосточного конфликта, но серьезно пострадали и туристический сектор, и авиаотрасль, поскольку ОАЭ были крупным логистическим хабом.

Влияние на рынок

Аналитики сходятся во мнении, что потеря ОАЭ для ОПЕК+ является серьезной, поскольку у страны одной из немногих были свободные добычные мощности. Кроме того, ОАЭ намерены к 2027 году нарастить добычу до 5 млн б/с (до войны в Иране страна добывала 3,4 млн б/с, почти в соответствии со своей квотой).

ОАЭ наряду с лидером ОПЕК и ОПЕК+ - Саудовской Аравией - являются одним из немногих игроков, обладающих значительными резервными мощностями - механизмом, посредством которого альянс оказывает влияние на рынок и реагирует на шоки предложения.

"Сила ОПЕК и ОПЕК+ всегда зависела лишь от готовности государств-членов сдерживать объемы добычи, и ОАЭ были одним из таких. Потеря участника с производственной мощностью в 4,8 млн баррелей в сутки и стремлением увеличить добычу лишает группу реального инструмента (контроля - ИФ)", - заявил глава по геополитическому анализу Rystad Energy Хорхе Леон (Jorge Leon).

По его словам, ввиду того, что спрос на нефть приближается к пиковому значению, для производителей с низкими затратами "ожидание своей очереди в системе квот (ограничений на добычу - ИФ) начинает выглядеть как упущенная выгода". Леон считает, что рынок теряет один из немногих способов "погасить шоки", а Саудовской Аравии придется брать на себя больше ответственности для обеспечения ценовой стабильности.

Хотя краткосрочные последствия могут быть незначительными из-за продолжающихся перебоев в Ормузском проливе и общей геополитической неопределенности, долгосрочные последствия гораздо более значительны, подчеркнули в Rystad Energy.

Однако, как прокомментировал "Интерфаксу" руководитель центра по анализу акций РФ "БКС Мир инвестиций" Кирилл Бахтин, "по добыче февраля, когда Ормузский пролив еще функционировал в полной мере, ОАЭ обладала потенциалом наращивания мощностей в 0,7 млн б/с, до 4,3 млн б/с, что представляет собой умеренный риск для мировых цен на нефть (спрос в год растет на 1,1-1,2 млн б/с). При этом аналитик подчеркивает, что конкретно к Ормузскому проливу добыча ОАЭ не привязана, поскольку нефть отгружается из порта Фуджейра.

По его словам, ОПЕК+ и до ближневосточного конфликта пыталась нарастить добычу, чтобы снизить производство "дорогой" нефти, особенно в США. "В ситуации, когда ОПЕК+ второй год подряд работает над увеличением добычи для защиты рыночной доли, решение ОАЭ глобально не влияет на общую фундаментальную картину - без Ормузского пролива ОПЕК+ добивалась мирового профицита, чтобы снизить нефтедобычу дорогих по себестоимости баррелей, особенно в США. Для контролируемого профицита важна координация двух участников - Саудовской Аравии и РФ, но и ОАЭ был достаточно видным членов ОПЕК+ - 10% добычи нефти ОПЕК+, участвующих в сделке, и 15% добычи ОПЕК (для 9 стран с ограничениями)", - сказал он.

Некоторые аналитики полагают, что решение ОАЭ может спровоцировать и других на выход из ОПЕК и ОПЕК+. "Предстоит понаблюдать, не окажется ли это решение прецедентом для других стран, ведь ОАЭ стали уже третьей страной за последние семь лет, покинувшей картель. Возможно, в трудный момент, который сейчас переживает Ближний Восток, противоречия касаемо добычи между ОАЭ и Саудовской Аравией серьезно накалились, что также послужило триггером для такого решения ОАЭ", - отметил аналитик "Цифра брокер" Иван Ефанов.

Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин высказал мнение "Интерфаксу", что основными кандидатами на последующий выход из ОПЕК могут считаться Ирак и Казахстан (если брать не политические, а экономические причины, как в случае с ОАЭ). "Ну, и Иран с Венесуэлой в зоне риска в связи с их взаимоотношениями с США и Саудовской Аравией", - добавил он. Впрочем, два неназванных представителя Ирака заявили Reuters, что страна не планирует выходить из ОПЕК и заинтересована в сильном альянсе для обеспечения стабильных и приемлемых цен на нефть.

Касаткин считает, что выход ОАЭ для ОПЕК - "безусловно, весьма болезненный и опасный прецедент". "У Эмиратов очень агрессивная энергетическая стратегия в части инвестиций в добычу, заявляются впечатляющие планы по вводу новых мощностей сверх текущих 1,5 млн б/с, простаивающих из-за квот", - заметил он.

"Сейчас перед Эр-Риядом стоит весьма сложная стратегическая развилка, вероятно им придется "переформатировать" текущую структуру ОПЕК и предложить текущим членам и, возможно, новым какой-то свежий подход к кооперации с целью сохранения влияния на глобальном рынке", - добавил Касаткин.

По словам аналитика "Т-Инвестиций" Александры Прытковой, "подобное решение может иметь более важные долгосрочные последствия в виде расшатывания отношений между странами внутри картеля". "Так, один из крупнейших производителей нефти на рынке - Саудовская Аравия - уже заявляет, что пересмотрит свою собственную нефтяную политику. Расширение добычи и со стороны саудитов (также имеют значительные свободные мощности) может привести к гораздо более существенной просадке нефти и нефтяных компаний", - говорится в ее комментарии.

Аналитик ПСБ Екатерина Крылова также считает, что, несмотря на текущую геополитическую премию, вызванную блокировкой Ормузского пролива, решение ОАЭ меняет долгосрочный рыночный баланс.

"Абу-Даби стремится реализовать стратегию по расширению добывающих мощностей до 5 млн б/с. Ранее жесткие квоты картеля препятствовали возврату капитала, вложенного в инфраструктуру. Выход из ОПЕК даст ОАЭ гибкость в ценообразовании и долгосрочных контрактах", - написала она в комментарии.

По словам эксперта, текущий физический дефицит нефти из-за логистического шока в проливе удерживает цены на высоком уровне. "Однако фундаментально решение ОАЭ формирует ожидания профицита предложения в среднесрочной перспективе. Решение ОАЭ де-факто означает слом прежней системы регулирования цен. Как только логистические риски в Персидском заливе снизятся, рынок столкнется с избытком мощностей, что приведет к росту волатильности и давлению на фьючерсную кривую", - подчеркнула Крылова.

Главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец считает, что "для рубля и российского бюджета это не то, что повлияет на ситуацию апреля или даже мая, сколько то, что будет еще одной вводной на перспективу". "Сейчас в рынке и в доходах бюджета высокая экспортная выручка, и такой же она будет и в мае - в нее с лагом транслируются высокие котировки последнего месяца. В нефти сейчас в целом очень много политики и неопределенности, новость про ОАЭ на общем фоне - пока всего один штрих. Но на горизонте года и далее возможность более существенной просадки нефти - дополнительный фактор среднесрочного тренда на ослабление рубля, который является частью нашего базового сценария", - говорит она.