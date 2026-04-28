Поиск

Иран в ближайшие дни может передать обновленное предложение США

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В ближайшие дни Тегеран может передать Вашингтону через пакистанских посредников обновленные предложения по урегулированию конфликта, сообщает во вторник CNN со ссылкой на источники.

"Посредники в Пакистане ожидают получить пересмотренное предложение от Ирана по завершению войны в ближайшие несколько дней", - сообщает телеканал со ссылкой на источник, знакомый с процессом переговоров.

Ожидается, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудит этот вопрос с иранскими лидерами. При этом отмечается, что этот процесс займет время из-за сложностей в коммуникациях с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, место пребывания которого держится в секрете.

Телеканал напоминает, что ранее президент США Дональд Трамп дал понять, что не примет предыдущие предложения Ирана, переданные на выходных. По данным ряда СМИ, Тегеран стремился сначала договориться о завершении конфликта, а потом уже обсуждать более сложные вопросы, такие как иранская ядерная программа.

Ранее во вторник Трамп заявил, что иранская сторона оказалась в сложной ситуации и просит США как можно быстрее согласовать открытие Ормузского пролива. В Тегеране не комментировали эти утверждения.

Хроника 28 февраля – 28 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новый сезон "Игр престолов" в ОПЕК+ завершился потерей участника. Обобщение

FT сообщила о планах Китая с мая возобновить экспорт топлива

ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+

Минобороны РФ заявило, что бои с боевиками в городе Кидаль в Мали велись более суток

Российского археолога Бутягина обменяли на офицеров молдавской спецслужбы

Военные РФ заявили, что не дали боевикам осуществить госпереворот в Мали

CNN сообщил о продолжении интенсивных закулисных переговоров Ирана и США

ЦАХАЛ призвал к эвакуации жителей 16 деревень и городов на юге Ливана

Что случилось этой ночью: вторник, 28 апреля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9166 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1948 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов