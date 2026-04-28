Иран в ближайшие дни может передать обновленное предложение США

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В ближайшие дни Тегеран может передать Вашингтону через пакистанских посредников обновленные предложения по урегулированию конфликта, сообщает во вторник CNN со ссылкой на источники.

"Посредники в Пакистане ожидают получить пересмотренное предложение от Ирана по завершению войны в ближайшие несколько дней", - сообщает телеканал со ссылкой на источник, знакомый с процессом переговоров.

Ожидается, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудит этот вопрос с иранскими лидерами. При этом отмечается, что этот процесс займет время из-за сложностей в коммуникациях с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, место пребывания которого держится в секрете.

Телеканал напоминает, что ранее президент США Дональд Трамп дал понять, что не примет предыдущие предложения Ирана, переданные на выходных. По данным ряда СМИ, Тегеран стремился сначала договориться о завершении конфликта, а потом уже обсуждать более сложные вопросы, такие как иранская ядерная программа.

Ранее во вторник Трамп заявил, что иранская сторона оказалась в сложной ситуации и просит США как можно быстрее согласовать открытие Ормузского пролива. В Тегеране не комментировали эти утверждения.