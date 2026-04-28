Руководитель посольства США в Киеве уйдет в отставку из-за разногласий с Трампом

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Поверенный в делах в посольстве США на Украине Джули Дэвис намерена в ближайшие недели уйти в отставку из-за разногласий с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает во вторник Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"И.о. руководителя посольства США на Украине в ближайшие недели уедет из Киева", - пишет газета.

В статье отмечается, что Дэвис занимает нынешнюю должность с мая 2025 года. "Она все больше была недовольна своей ролью и разногласиями с президентом США Дональдом Трампом по поводу его все меньшей поддержкой Украины", - пишет FT со ссылкой на три источника.

По их данным, Дэвис уже оповестила Госдепартамент США о своем решении. Предполагается, что она завершит дипломатическую карьеру.

В Госдепе, со своей стороны, заявили газете, что Дэвис на данный момент продолжает руководить посольством в Киеве.