ВМС США с начала блокады перехватили 39 связанных с Ираном судов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Корабли и вертолеты ВМС США с начала американской морской блокады перехватили уже 39 связанных с Ираном торговых судов, сообщило во вторник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"На данный момент 39 судов были перенаправлены для обеспечения соблюдения блокады", - говорится в сообщении.

Указывается, что во вторник ВМС США провели операцию по "временному захвату" в Аравийском море торгового судна M/V Blue Star III, которое могло следовать в иранский порт. На борт судна высадилась досмотровая группа американских морских пехотинцев, но "после проведения обыска и подтверждения того, что маршрут судна не будет включать заход в иранский порт, оно было отпущено", указали в командовании.

В минувшую в субботу в Аравийском море вертолет ВМС США, поднявшийся с ракетного эсминца USS Pinckney, перехватил торговое судно Sevan, находящееся под американскими санкциями. По указанию американских военных оно было направлено обратно в Иран, отметили в CENTCOM.

Как сообщил на минувшей неделе на брифинге в Пентагоне председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, ранее в рамках американской блокады иранских портов ВМС США захватили по меньшей мере три связанных с Ираном судна - контейнеровоз Touska и танкеры Tifani и Majestic X - которые остаются под стражей США.