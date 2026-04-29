Афганистану грозит нехватка более 25 тыс. специалистов из-за ограничений для женщин

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Ограничения на образование для девочек и на занятость женщин в Афганистане могут привести к острому дефициту кадров в сферах образования и здравоохранения, сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Согласно новому докладу организации, к 2030 году нехватка специалистов в этих отраслях может превысить 25 тыс. человек.

Отмечается, что действующие ограничения уже приводят к снижению доступа детей к образованию и медицинской помощи, а также оказывают негативное влияние на экономику страны и системы базовых услуг.

По данным ЮНИСЕФ, доля женщин на государственной службе в Афганистане сократилась с 21% до 17,7% в период с 2023 по 2025 год.

В организации подчеркивают, что с момента введения де-факто властями - движением Талибан - запрета на среднее образование для девочек в сентябре 2021 года более 1 млн юных жительниц Афганистана лишились возможности учиться. При сохранении ограничений к 2030 году их число может превысить 2 млн.

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел заявила, что страна рискует потерять будущих учителей, медицинских работников и социальных специалистов, что приведет к ухудшению качества жизненно важных услуг.

Согласно докладу, Афганистан сталкивается с двойным кризисом: сокращается число уже подготовленных специалисток и одновременно ограничиваются возможности подготовки новых кадров. К 2030 году страна может недосчитаться до 20 тыс. учительниц и 5,4 тыс. медицинских работниц.

В системе образования уже фиксируется снижение числа женщин-учителей - с почти 73 тыс. в 2022 году до около 66 тыс. в 2024 году. Это может негативно сказаться на посещаемости школ, особенно среди девочек.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация в здравоохранении, где культурные нормы зачастую ограничивают доступ женщин к врачам-мужчинам. Сокращение числа медицинских работниц, как предупреждает ЮНИСЕФ, может ухудшить показатели материнского и детского здоровья.

Кроме того, ограничения в отношении женщин ежегодно приводят к экономическим потерям в размере около $84 млн, подчеркивается в докладе.

В ЮНИСЕФ призвали фактические власти Афганистана отменить запрет на образование для девочек и обратились к международному сообществу с призывом продолжать поддержку образовательных программ в стране.

Организация отмечает, что в 2025 году более 3,7 млн детей получили помощь в государственных школах, а еще 442 тыс. детей приняли участие в образовательных инициативах на уровне местных сообществ.