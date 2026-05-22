ООН заявила об усилении дискриминации женщин в Афганистане после указа талибов о детских браках

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Новый указ де-факто властей Афганистана о правилах расторжения брака усиливает дискриминацию женщин и девочек и закрепляет их ограниченное положение в обществе, заявили в Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

Согласно указу №18, женщины могут добиваться расторжения брака только через судебные процедуры и при ограниченном перечне оснований, тогда как мужчины сохраняют право на односторонний развод.

"Указ №18 является частью более широкой и вызывающей глубокую тревогу тенденции, в рамках которой права афганских женщин и девочек планомерно уничтожаются", - заявила исполняющая обязанности главы МООНСА Жоржет Ганьон.

Особую обеспокоенность в Миссии вызывает положение несовершеннолетних девочек. В МООНСА отметили, что отдельные положения указа фактически допускают детские браки, а также позволяют трактовать молчание девочки после достижения половой зрелости как согласие на вступление в брак.

В организации напомнили, что после прихода движения "Талибан" к власти в 2021 году в стране были введены ограничения на образование девочек, работу женщин и их участие в общественной жизни.

В ООН призвали де-факто власти Афганистана привести законодательство и практику в соответствие с международными обязательствами в области прав человека, включая защиту прав женщин и детей.