Поиск

Казахстан заморозил активы одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана сообщило о ликвидации одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ – "RAKS Exchange", специализировавшегося на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы.

"Установлено, что через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил 224 млн долларов США", - говорится в распространенном в среду сообщении. По данным АФМ, в ходе масштабного расследования по принципу Follow the Money осуществлен блокчейн-анализ свыше 4 тыс. криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок.

"По итогам крипторасследования осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн USDT. На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств – 3,2 млн USDT. Доказано их преступное происхождение, в связи с чем средства зачислены на специальный счет Агентства", - говорится в сообщении.

В АФМ отметили, что в результате ликвидирован канал, представлявший угрозу здоровью граждан: сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта, прекращена деятельность ряда наркомагазинов.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9168 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1956 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов