Военные Израиля заявили, что нанесли удары по 70 целям "Хезболлы" на юге Ливана

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу заявили, что за минувшие сутки атаковали на юге Ливана более чем 70 целей, связанных с движением "Хезболла".

"За последние 24 часа удары пришлись более чем по 70 инфраструктурным объектам террористов "Хезболлы", в том числе по ракетным установкам и по структурам, которые террористы "Хезболлы" использовали для атак против солдат ЦАХАЛ и израильских гражданских лиц", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Также в израильской армии сообщили о ликвидации живой силы противника в зоне боевых действий в южном Ливане.

Телеканал Al Jazeera передает, что в субботу ЦАХАЛ нанесла удар по городу Хиам, а беспилотники атаковали город Хасбайя в провинции Эн-Набатия. Атаки зафиксированы в районах Джеззин и Тир, в районе Бинт-Джубайль.

В начале июня в Госдепе США сообщали, что Израиль и Ливан достигли прогресса в ходе четвертого раунда переговоров о прекращении конфликта, однако при соблюдении условий с полной остановки ударов со стороны "Хезболлы". Тем не менее, бои не прекратились.

Иран настаивает, чтобы Ливан был частью любого соглашения Тегерана с США. В пятницу высокопоставленный представитель американских властей заявлял, что потенциальные договоренности Вашингтона и Тегерана включают в себя проблему Ливана.