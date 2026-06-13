Трамп заявил, что соглашение США с Ираном планируется подписать в воскресенье

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание соглашения Вашингтона с Тегераном запланировано на воскресенье.

"Подписание сделки запланировано на завтра. Сразу же после подписания Ормузский пролив откроется для всех", - написал он в субботу в соцсети X.

Трамп заявил, что соглашение не предусматривает передачу денег Ирану.

"Надеюсь, что процесс пройдет быстро, легко и без осложнений. В противном случае мы всегда можем использовать альтернативный метод", - написал он.

При этом, говоря о применении силы против Тегерана, Трамп подчеркнул: "Надеюсь, нам больше не придется к этому прибегать".