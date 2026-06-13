Иранские военные заявляют, что продолжают контролировать Ормузский пролив

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Ни одно торговое судно по-прежнему не может войти в Ормузский пролив без разрешения Ирана, заявил заместитель начальника штаба иранских ВМС контр-адмирал Хабиболла Сайяри, выступая по государственному телевидению, передает агентство Mehr.

Он подчеркнул, что обе стороны Ормузского пролива находятся под строгим контролем иранских вооруженных сил.

По словам Сайяри, западная сторона Ормузского пролива, сам пролив и Персидский залив находятся под строгим контролем ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в то время как восточная сторона Ормузского пролива и северная часть Индийского океана находятся под постоянным контролем иранских ВМС.

При этом контр-адмирал указал, что в обеспечении иранского контроля за стратегическим водным путем иранская армия и КСИР широко используют беспилотники, добавив, что беспилотные системы могут быть подготовлены к запуску в очень короткие сроки и в сложных боевых условиях. Он охарактеризовал иранские возможности в области производства беспилотников как быстро развивающиеся.