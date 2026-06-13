Что случилось этой ночью: суббота, 13 июня

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Аракчи заявил, что в обсуждаемом меморандуме с Ираном США обязуются не становиться инициатором конфликта. По его словам, обе стороны обязуются уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела.

- Военные США сбили несколько иранских БПЛА, угрожавших судоходству в Ормузском проливе. Об этом сообщили в CENTCOM.

- Морской терминал загорелся в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА. Один человек погиб, трое пострадали.

- Сборная США разгромила Парагвай на чемпионате мира по футболу. Матч закончился со счетом 4:1.

- Пентагон опубликовал третью подборку ранее секретных данных об НЛО. Как и в предыдущих публикациях, в документах не указывается, считает ли правительство США возможным существование инопланетной жизни.