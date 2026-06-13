В иранском МИД заявили, что США и Иран не будут подписывать меморандум в воскресенье

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Вашингтон и Тегеран не станут подписывать в воскресенье меморандум о начале урегулирования кризиса между странами, однако подписание документа возможно в предстоящие дни, заявил в субботу представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Нам придется подождать и посмотреть, когда именно подпишут меморандум. Хотя это не произойдет завтра, нельзя исключать возможность такого развития событий в ближайшие дни", - цитирует агентство Tasnim Багаи.

По его словам, меморандум должен положить конец боевым действиям. В то же время, уточнил Багаи, на этом этапе обсуждения ядерной проблематики не будет.

Ранее в субботу премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что США и Иран в предстоящие 24 часа могут утвердить соглашение об урегулировании кризиса для последующего подписания документа.

Накануне Багаи говорил, что Иран и США достигли понимания по основным вопросам, и иранские власти находятся на финальных стадиях внутреннего согласования меморандума.

В минувшую пятницу журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на информированный источник утверждал, что американские ВВС перевозят в Женеву оборудование, которое потребуется в случае прибытия туда вице-президента США Джей Ди Вэнса для подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном.