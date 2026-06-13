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Израильские военные вновь нанесли удары по югу Ливана

Израильские военные вновь нанесли удары по югу Ливана
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля в субботу атакует цели на юге Ливана после того, как израильские военные призвали к эвакуации жителей 20 районов в этом регионе, включая город Эн-Набатия, сообщает Al Arabiya.

Удары зафиксированы в том числе в деревнях вблизи Эн-Набатии.

Ранее в ЦАХАЛ объявили, что населению нужно немедленно отойти за реку Захрани, протекающую примерно в 45 км от границы Ливана и Израиля.

ЦАХАЛ в минувшем мае объявила районы южнее Захрани зоной боевых действий и с тех пор наносит удары здесь, напоминает телеканал.

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Ливан и Израиль в апреле согласовали перемирие. Но армия Ливана не принимала участия в конфликте с Израилем, боевые действия вело движение "Хезболла", которое не является участником договоренностей о перемирии. Израиль и "Хезболла" в итоге продолжили обмен ударами.

В начале июня в госдепе США сообщали, что Израиль и Ливан достигли прогресса в ходе четвертого раунда переговоров о прекращении конфликта, однако при условии полной остановки ударов со стороны движения "Хезболла". Тем не менее, бои не прекратились.

В свою очередь в "Хезболле" отвергают возможность прямых переговоров Израиля и Ливана без вывода израильских войск с ливанской территории.

Иран также настаивает, чтобы Ливан был частью любого соглашения с США. В пятницу высокопоставленный представитель американских властей заявлял, что потенциальные договоренности Вашингтона и Тегерана включают в себя проблему Ливана.

Со своей стороны президент Ливана Жозеф Аун обвинял ряд политических сил Ирана в том, что они используют его страну в качестве разменной монеты в своих переговорах с США.

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