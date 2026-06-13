CNN сообщил, что Иран предпринял меры с целью затруднить возможность захвата запасов урана

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Иранские власти усилили защиту объектов, на которых хранятся запасы обогащенного урана, сообщает CNN со ссылкой на источники.

"По словам пяти источников, знакомых с данными разведки США, за последние недели Иран резко нарастил усилия по блокированию доступа к урану, обогащенному до уровня, близкому к оружейному. Иранцы специально обрушивали туннели и устанавливали мины-ловушки на входах", - информирует телеканал.

По оценке собеседников CNN, теперь для США захватить ядерные материалы стало еще сложнее, опаснее и затратнее, чем месяц назад. Некоторые источники утверждают, что даже иранцам теперь будет непросто добраться до урана: им придется заняться разминированием и задействовать тяжелые землеройные машины.

Ранее CNN сообщал, что в середине мая вооруженные силы США готовились к операции по вывозу урана из Ирана, однако в итоге ее проводить не стали. Но, как отметили два источника, публичные заявления президента США Дональда Трампа о необходимости конфисковать уран могли побудить иранскую сторону укрепить защиту на объектах, где хранятся данные материалы.

Накануне высокопоставленный представитель американской администрации заверял журналистов, что Вашингтон и Тегеран близки к соглашению, в соответствии с которым уран уничтожат и вывезут из Ирана. Тем не менее от представителей США и Ирана поступают противоречивые сообщения об условиях возможного соглашения, его точные параметры неясны.