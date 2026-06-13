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Макрон примет Трампа в Версальском дворце 17 июня

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон проведет 17 июня ужин с американским президентом Дональдом Трампом в Версальском дворце в ознаменование 250-летней годовщины независимости США, сообщает BFMTV.

В миреИсточник AP сообщил о планах Трампа обсудить разминирование Ормузского пролива на саммите G7Читать подробнее

Трамп прибудет во Францию 15 июня для участия в саммите G7 в Эвиан-ле-Бен, пишет телеканал со ссылкой на Елисейский дворец.

В канцелярии французского президента отметили, что Версальский дворец является "знаковым местом франко-американской дружбы, где в 1783 году был подписан договор, закрепляющий независимость Соединенных Штатов".

Этот ужин состоится после саммита G7, который пройдет во Франции, в городе Эвиан-ле-Бен, с 15 по 17 июня.

По информации BFMTV, в рамках саммита Трамп проведет двусторонние встречи с Макроном, а также с приглашенными лидерами Катара, ОАЭ, Египта и Индии.

Одной из тем, которая может быть обсуждена на встрече французского и американского лидеров, по данным высокопоставленного источника из США, чьи слова приводит телеканал, является участие Франции и Великобритании в операциях по разминированию в Ормузском проливе.

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Франция Эммануэль Макрон G7 саммит США Дональд Трамп Ормузский пролив
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