Аракчи заявил, что в меморандуме с Ираном США обязуются не становиться инициатором конфликта

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Согласно меморандуму о взаимопонимании, который США и Иран могут подписать в ближайшее время, Вашингтон обязуется не инициировать новый конфликт, заявил в пятницу глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"США в рамках соглашения обязуются не становиться инициатором войны и не использовать угрозы", - цитирует министра агентство "Тасним".

По словам Аракчи, обе стороны обязуются уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела.

Глава иранского МИД заявил, что не будет раскрывать ряд подробностей меморандума, пока документ не подписан.

Аракчи также сообщил, что текст меморандума неоднократно менялся. В нем среди прочего будет подниматься проблема Ормузского пролива и объявляться снятие американской блокады. Управление судоходством в проливе не вернется к тому, каким оно было до начала конфликта, добавил министр.

Как заявил Аракчи, если меморандум будет подписан, то США разморозят иранские активы.

Прекращение огня, о котором говорится в документе, должно будет произойти на всех фронтах, в том числе в Ливане, подчеркнул глава МИД.

Вместе с тем ядерную проблему и снятие санкций с Ирана стороны обсудят позже, в рамках отдельного соглашения.