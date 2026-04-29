Трамп предложил Ирану поторопиться с заключением соглашения с США

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на трудности с выработкой единой позиции властями Ирана, им стоит поскорее заключить соглашение с Вашингтоном.

"Иранцы никак не могут сосредоточиться. Они не знают, как подписать соглашение об отказе от ядерной программы. Им лучше бы проявить благоразумие поскорее!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Кроме того, он приложил к тексту изображение: президент в костюме с галстуком, черных очках и со штурмовой винтовкой на фоне горного пейзажа с укреплениями и взрывами. Иллюстрацию сопровождает надпись: "Больше не Мистер Добрый малый".

Накануне газета The New York Times, ссылаясь на несколько источников, знакомых с ходом обсуждений в ситуационном центре Белого дома в понедельник, сообщила, что Трамп не примет предложение Ирана, предусматривающее открытие Ормузского пролива, но оставляющее вопрос о ядерной программе Тегерана для последующих переговоров.

Позже издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп считает сохранение морской блокады Ирана менее рискованным, чем другие варианты, включающие возобновление бомбардировок или выход из конфликта; тем самым президент готовится к длительной блокаде иранских портов.

Рубио обвинил Кубу в предоставлении территории разведкам стран-противников США

Нефть Brent подорожала до $111,51 за баррель

Уолл-стрит закрылась в минусе во вторник

Демократы в Конгрессе США могут подать иск против Трампа из-за ситуации с Ираном

WSJ сообщила о поручении Трампа готовиться к затяжной блокаде Ирана

Госдеп готовит памятные паспорта с изображением Трампа к 250-летию США

В Минобороны Ирана заявили, что США больше не могут диктовать Тегерану условия

В результате американской блокады в иранском порту Чах-Бахар скопилось более 20 судов

Пакистан открыл наземные коридоры для транзита иранских грузов в обход Ормузского пролива

