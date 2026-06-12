Аракчи сказал, что США и Иран близки к согласованию меморандума по завершению конфликта

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Вашингтон и Тегеран как никогда близки к согласованию меморандума о взаимопонимании по завершению конфликта, заявил в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Исламабадский меморандум о взаимопонимании еще никогда не был так близок", - написал он в соцсети X.

Аракчи добавил, что "все детали соглашения огласят, когда придет время".

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран намерены подписать меморандум о взаимопонимании, в котором будет закреплена общая концепция урегулирования конфликта.