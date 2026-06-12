США и Иран согласовали финальную версию меморандума

Идет работа над следующими этапами, сообщил премьер Пакистана

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Вашингтон и Тегеран согласовали финальную версию меморандума о взаимопонимании по завершению конфликта, объявил в пятницу премьер Пакистана Шахбаз Шариф.

"Мы можем подтвердить достижение финального, согласованного текста мирного соглашения", - написал он в соцсети X.

Премьер Пакистана отметил, что в настоящий момент Исламабад работает с обеими сторонами для согласования следующих этапов.

По словам Шарифа, мир между Вашингтоном и Тегераном еще никогда не был так близок.

В его публикации не уточняется, завершили ли обе стороны внутренние процессы одобрения документа.

Пакистан - посредник на переговорах США и Ирана.