США и Иран согласовали финальную версию меморандума
Идет работа над следующими этапами, сообщил премьер Пакистана
Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Вашингтон и Тегеран согласовали финальную версию меморандума о взаимопонимании по завершению конфликта, объявил в пятницу премьер Пакистана Шахбаз Шариф.
В миреАракчи сказал, что США и Иран близки к согласованию меморандума по завершению конфликтаЧитать подробнее
"Мы можем подтвердить достижение финального, согласованного текста мирного соглашения", - написал он в соцсети X.
Премьер Пакистана отметил, что в настоящий момент Исламабад работает с обеими сторонами для согласования следующих этапов.
По словам Шарифа, мир между Вашингтоном и Тегераном еще никогда не был так близок.
В его публикации не уточняется, завершили ли обе стороны внутренние процессы одобрения документа.
Пакистан - посредник на переговорах США и Ирана.