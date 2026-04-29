Астронавт НАСА Бернхем войдет в состав экипажа корабля "Союз МС-30"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU Астронавт НАСА Дениз Бернхем войдет в состав экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-30", в составе которого отправится на Международную космическую станцию, сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

Согласно данным, опубликованным на сайте Центра, Бернхем назначена вторым бортинженером экспедиции. Командиром корабля станет космонавт "Роскосмоса" Дмитрий Петелин, первым бортинженером - космонавт Константин Борисов.

Их дублерами станут космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Александр Гребенкин и астронавт НАСА Маркос Берриос.