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Представители Ирана и США встретятся в Швейцарии на следующей неделе

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Высокопоставленные представители Ирана и США проведут встречу в Швейцарии на следующей неделе, сообщает в субботу BFMTV со ссылкой на источники.

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"По информации телеканала, очная встреча двух высокопоставленных представителей США и Ирана должна пройти в Швейцарии на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным телеканала, глава МИД Пакистана Исхак Дар планирует поехать в скором времени в Швейцарию для подготовки этих переговоров.

Телеканал не поясняет, кто именно будет представлять США и Иран.

Исламабад выступает посредником между Вашингтоном и Тегераном.

Хроника 28 февраля – 13 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Швейцария переговоры
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