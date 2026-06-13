Представители Ирана и США встретятся в Швейцарии на следующей неделе

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Высокопоставленные представители Ирана и США проведут встречу в Швейцарии на следующей неделе, сообщает в субботу BFMTV со ссылкой на источники.

"По информации телеканала, очная встреча двух высокопоставленных представителей США и Ирана должна пройти в Швейцарии на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным телеканала, глава МИД Пакистана Исхак Дар планирует поехать в скором времени в Швейцарию для подготовки этих переговоров.

Телеканал не поясняет, кто именно будет представлять США и Иран.

Исламабад выступает посредником между Вашингтоном и Тегераном.