Два месяца военной кампании в Иране: борьба за власть, деньги и влияние в Вашингтоне

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - 1 мая у президента США истекает 60-дневный срок с того момента, как он сообщил Конгрессу о начале военных действий. По закону "О военных полномочиях" 1973 г., президент обязан сообщить о начале военных действий Конгрессу в течение 48 часов и не может их вести дольше 60 дней без объявления войны или принятия резолюции, разрешающей применение военной силы, Конгрессом. На эту тему наш политический обозреватель Вячеслав Терехов беседует с заместителем директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова Викторией Журавлевой.

Через несколько дней для Трампа дедлайн?

Корр.: Через несколько дней может измениться политическое состояние в США?

Журавлева: Американо-израильская военная кампания в отношении Ирана продолжается уже 2 месяца. Военные полномочия президентов - одна из самых спорных тем в отношениях Конгресса и президента в США. Конституция США наделила Конгресс правом объявлять войну, сделав при этом президента Верховным главнокомандующим. Со второй половины XX века эта роль стала рассматриваться президентами США как косвенное право начинать военные действия самостоятельно, не дожидаясь официального объявления войны Конгрессом, что неизменно вызывало протесты законодателей. Компромиссом стал закон "О военных полномочиях", принятый в 1973 г. Он по сути закрепил за американским президентом присвоенное им право вести военные действия, но ограничил их временными рамками. Эта последняя зацепка исключительных полномочий законодательной власти блюдется Конгрессом очень строго и нивелирует любые партийные разногласия.

В этот раз республиканцев ждет серьезное испытание.

С первого дня войны Конгресс разделился по партийной линии на две оппозиционные группы в отношении военных действий, инициированных президентом. Республиканцы его поддерживают, а демократы категорически против военной кампании, начатой Трампом, как они считают, в нарушении Конституции США. Последнее положение является ключевым на текущий момент! Сопротивление демократов вызывает именно факт того, как была начата военная кампания, а не то, что она вообще ведется.

Между тем 60-дневный рубеж может изменить партийную логику поддержки, окончательно переведя вопрос продолжения военных действий в плоскость институционального противостояния:

Конгресс против президента, а не демократы против республиканцев. Вот что может измениться в партийной расстановке.

Республиканцы встанут перед серьезным выбором: между лояльностью президенту и лояльностью институту. Особенно это непростой выбор с Трампом - президентом, ориентированным на лояльность и личную преданность, известным своей практикой лишения поддержки конгрессменов, сенаторов и губернаторов в случае, если они отступают от партийной линии.

Естественно, сделать такой выбор в условиях избирательной кампании, которая набирает сейчас обороты в США, очень непросто. В ноябре предстоят выборы в Конгресс, выборы губернаторов и законодательных собраний отдельных штатов. С марта на уровне штатов уже идут первичные внутрипартийные выборы кандидатов. Традиционно переизбирается вся Палата представителей и 2/3 текущего состава Сената.

Эффект разочарования – опасный фактор для республиканцев

Корр.: Что можно сказать о "самочувствии" Республиканской партии в преддверии выборов?

Журавлева: Ситуация у партии президента не лучшая: против республиканцев работает эффект разочарования, традиционно приводящий к потере мест в Конгрессе партии президента на промежуточных выборах. С 1946 г. партия президента лишь два раза увеличивала свой контроль над обеими палатами в Конгрессе – в год неудавшегося импичмента Билла Клинтона (1998) и через год после трагедии 11 сентября (2002). Все остальные выборы партия президента теряла места, причем в Палате представителей это чаще всего вело к потере контроля над Палатой. Во всех выборах за эти 80 лет партия президента теряла минимум 5 мест в Палате представителей. В текущей ситуации при раскладе 214 (демократы) против 218 (республиканцы), этих 5 мест будет достаточно, чтобы сменить партийный контроль над Палатой представителей.

В Сенате партия президента теряет обычно меньше мест, но смена партийного контроля тоже происходит именно в ходе промежуточных выборов. Пять последних президентов теряли партийный контроль над одной из палат Конгресса именно в ходе промежуточных выборов.

Наконец, чем ниже рейтинг популярности президента, тем больше мест теряет его партия в ходе промежуточных выборов. Дональд Трамп довольно быстро растерял свой победный рейтинг (52%), и сегодня его популярность не превышает 40%.

В таких условиях сенаторы и конгрессмены от Республиканской партии в колеблющихся штатах могли бы попытаться дистанцироваться от президента в наиболее острых вопросах, в надежде сохранить свои места, вопреки исторической традиции. Но сделать они это могут, только в том случае, если финансирование их кампании не зависит от Д. Трампа.

Финансовая составляющая партий

Корр.: Какова финансовая обеспеченность партий в предстоящей выборной кампании?

Журавлева: Половина средств, собранных Республиканской партией, поступают через политический комитет, поддерживающий Трампа. На сегодняшний день партия совокупно собрала почти 600 млн долларов, которые идут именно на поддержку кандидатов в наиболее уязвимых штатах и округах. Значительная часть этих средств, поступает от крупных доноров, поддерживающих Д. Трампа и его политику. Среди них и те, кто является абсолютными бенефициарами текущих военных действий на Ближнем Востоке – компании оборонно-промышленного комплекса, такие как Palantir. Они не просто зарабатывают в ходе этой военной операции, но рассчитывают в будущем получить еще большее финансирование через государственные контракты в случае, если Конгресс одобрит очередное повышение военного бюджета, запрошенное Трампом. Вероятность такого сценария гораздо выше, если республиканцы сохранят хотя бы минимальный контроль над Сенатом.

У демократов финансовая ситуация немного сложнее. С одной стороны, национальные комитеты Демократической партии пока собрали только 137 млн долларов. И им тоже нужны большие деньги. И тот же военно-промышленный комплекс традиционно финансирует и демократов. Но еще они рассчитывают вернуть расположение и поддержку высокотехнологичных кампаний (Amazon, Google, Microsoft, Oracle, Nvidia), которые несут убытки от военных действий на Ближнем Востоке – из-за простоя облачных сервисов, роста страховых премий, нарушения логистических цепочек, удорожания энергоносителей.

Помимо этого, демократы сильны в сборе мелких частных пожертвований - через свою онлайн платформу ActBlue они собрали уже 568 млн долларов.

Но эти деньги требуют определенной гражданской позиции, которую ждет демократический электорат.

Гражданская позиция или борьба за власть?

Корр.: Какая гражданская позиция уже сейчас берет верх в партийных рядах?

Журавлева: По последним опросам общественного мнения, 61% американцев выступает против военной кампании, 59% называют ошибкой решение начать военные действия. Среди демократов эти цифры еще выше – 90% и 88% соответственно. Однако пока ни один демократ на Капитолийском холме не выступил с открытой антивоенной позицией. Пока все их негодование направлено на авторитарного президента, который без резолюции Конгресса начал военную кампанию. Пока это борьба институтов за власть, а вовсе не гражданская позиция.

На антивоенной платформе начинают довольно успешно разворачиваться кампании новых кандидатов от Демократической партии, готовых на волне общественных протестов прийти в Сенат и Палату представителей. Если война затянется, таких будет становиться больше. Именно они будут основными получателями частных пожертвований негодующих американцев, и ситуация для представителей обеих партий в текущем Конгрессе усложнится.

Корр.: Как известно экономика определяет исход выборов в США, как этот фактор в этот раз может сыграть?

Журавлева: Очевидно, что затягивание войны невыгодно никому в Вашингтоне – ни партиям, ни президенту Трампу, создавшему всю эту сложность накануне выборов. Чем дольше будет продолжаться ситуация тупика, тем сложнее будет становиться экономическая ситуация не только в регионе, но и в самих США. Избиратель уже не доволен, что обещанного Трампом снижения цен не произошло, а теперь еще добавляется рост цен на бензин и энергоносители. В ключевых для выборов штатах расходы на энергоносители в семейном бюджете с начала 2025 г. выросли на 9% и продолжат расти, если будет дорожать бензин.

В интересах обеих партий закончить эту военную кампанию как можно быстрее. Причем обеим партиям важно, КАК она закончится. Но если Трампу и поддерживающим его республиканцам нужна хотя бы видимость победы, то демократам надо сделать так, чтобы война быстро закончилась, но запомнилась избирателю, как величайший провал республиканцев.

Через два дня ждать в Конгрессе США сюрприза не приходится

Корр.: Как все это повлияет на ближайшие голосования в Конгрессе?

Журавлева: Скорее всего президент получит еще 30 дней, чтобы закончить военные действия, как это позволяет закон "О военных полномочиях". И скорее всего за эту резолюцию будут голосовать и демократы. В сложной предвыборной борьбе за деньги и поддержку электората конгрессмены объединены стремлением продемонстрировать Америке, что Конгресс может контролировать президента и сохраняет исключительные полномочия в сфере ведения войны.

Корр.: Значит сюрпризов по истечению 60 дней ожидать не приходится?

Журавлева: Скорей всего нет!