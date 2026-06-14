Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 июня

Удар по хранилищам топлива в Ярославской области, падение БПЛА на промпредприятие в Тульской, Запорожская и Херсонская частично обесточены

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Хранилища топлива загорелись в Ярославской области после попадания БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев. Обломки беспилотников упали на территорию промпредприятия в Новомосковске Тульской области. Характер повреждений уточняется, проинформировал глава региона Дмитрий Миляев.

- Российские военные нейтрализовали за ночь 249 украинских БПЛА, заявили в Минобороны РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил утром в воскресенье о четырех сбитых на подлете к столице дронах.

- Энергообъекты повреждены в Запорожской области в результате украинских атак, регион частично остался без света, сообщил губернатор Евгений Балицкий. В Херсонской области из-за сбоев в системе электроснабжения обесточено 14 муниципалитетов, заявили в "Херсонэнерго".

- Представители Ирана и США встретятся в Швейцарии на следующей неделе, сообщает BFMTV. По данным французского телеканала, глава МИД Пакистана Исхак Дар планирует поехать в скором времени в Швейцарию для подготовки этих переговоров.

- Американские военные перехватили за время блокады Ормузского пролива 141 связанное с Ираном судно, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

- Сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко на Чемпионате мира по футболу. С ничейным результатом закончился и матч между Катаром и Швейцарией.