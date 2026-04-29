Казахстан готов рассмотреть возможный маршрут экспорта газа через РФ в Италию

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Казахстан готов рассмотреть возможный маршрут экспорта газа через территорию России и европейских стран в Италию, сообщил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев.

"Казахстан с Италией не связывает прямой газотранспортный маршрут. В качестве возможного маршрута можно рассмотреть транзитные маршруты через территорию России и европейских стран", - говорится в ответе Туткышбаева на запрос агентства "Интерфакс-Казахстан", полученный в среду.

Он отметил, что в настоящее время переговоры по поставкам трубопроводного газа из Казахстана в Италию или другие европейские страны не ведутся.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что пока еще не стоит менять отношение к закупкам газа у России, несмотря на сложности на мировых энергетических рынках.

18 марта вступил в силу поэтапный запрет на импорт в Евросоюз российского газа. С начала 2027 года вступает в силу полный запрет на импорт СПГ из России, с 30 сентября 2027 года - полный запрет на поставку трубопроводного газа.

Италия оказалась уязвима в плане получения энергоресурсов из-за блокирования Ормузского пролива. В итоге Мелони пришлось совершить поездку в Алжир, чтобы договориться об увеличении поставок газа.

В апреле главный исполнительный директор итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что ЕС необходимо пересмотреть планы по постепенному запрету импорта российского газа с начала 2027 года.

