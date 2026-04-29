В ЕС приветствовали переговоры Армении и Турции по восстановлению ж/д сообщения

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Европейском союзе позитивно восприняли встречу двусторонней рабочей группы Армения-Турция по восстановлению железнодорожного сообщения между этими странами и расценили ее как проявление динамики, ведущей к стабильности в регионе.

"ЕС приветствует вчерашнюю встречу двусторонней рабочей группы Армения-Турция в Карсе, посвященную восстановлению железнодорожного сообщения между двумя странами. Устойчивый импульс в процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией отражает более широкую позитивную динамику, укрепляющуюся в регионе, что имеет важнейшее значение для прочного мира и стабильности", - заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Он напомнил, что ЕС призывает к полной нормализации отношений между этими странами. По оценке Брюсселя, после ввода в эксплуатацию железнодорожная линия Карс-Гюмри "укрепит региональную взаимосвязь и принесет конкретные выгоды всему населению Южного Кавказа".

Представитель ЕВС отметил, что Евросоюз привержен развитию транспортной связанности на Южном Кавказе в соответствии с европейской программой развития межрегиональной транспортной связанности и Транскаспийского транспортного коридора, в которых как Армения, так и Турция, по его словам, играют ключевую роль.

Железнодорожная линия, соединяющая Турцию и Армению, была открыта в 1899 году. В 1993 году Турция закрыла границу с Арменией и прекратила железнодорожное сообщение.

ЕС Армения Турция
Швеция ужесточила требования для получения гражданства

 США потратили на военную операцию в Иране $25 млрд

 В ОАЭ ждут возвращения российских туристов в июне

 Лондон лишил аккредитации российского дипломата

 Израиль объявил о санкциях против инициативы "Глобальная флотилия Сумуд" по поставке грузов в сектор Газа

 Рубио обвинил Кубу в предоставлении территории разведкам стран-противников США

