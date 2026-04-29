Лондон лишил аккредитации российского дипломата

Флаг у здания посольства Великобритании в Москве
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Британский МИД принял решение лишить аккредитации российского дипломата в ответ на высылку сотрудника британского посольства в Москве, говорится в заявлении ведомства.

"Мы вызвали посла РФ и объявили ему, что принимаем ответные меры, отзывая аккредитацию российского дипломата", - сообщается в среду.

Представитель ведомства подчеркнул, что любые ответные действия со стороны РФ будут рассматриваться как эскалация, и на них будет дан решительный ответ.

В конце марта ФСБ РФ сообщила, что второй секретарь британского посольства Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус лишен аккредитации и покинет страну в течение двух недель. Отмечалось, что были выявлены признаки проведения дипломатом "разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности Российской Федерации, а также зафиксированы попытки получения чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики".

Хроника 15 апреля 2021 года – 29 апреля 2026 года Дипломатическое противостояние
ФСБ Великобритания
