Нефть Brent подорожала до $111,51 за баррель

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Нефть марки Brent умеренно дорожает, тогда как стоимость WTI снижается утром в среду.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 по Москве составляет $111,51 за баррель, что на $0,25 (0,22%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $3,03 (2,8%) до $111,26 за баррель.

Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,18 (0,18%) до $99,75 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $3,56 (3,7%) до $99,93 за баррель.

В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Попытки урегулирования американо-иранского конфликта зашли в тупик.

Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам готовиться к затяжной блокаде Ирана, написала The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. В последние недели Трамп высказывался в поддержку усиления давления на экономику Исламской республики за счет недопущения выхода судов из иранских портов. По мнению американского президента, альтернативные варианты - возобновление бомбардировок или отказ от конфликта - несут для Вашингтона больше рисков.

Продление блокады Ормузского пролива усугубит ситуацию с поставками нефти и будет подталкивать цены к дальнейшему росту, полагает аналитик Haitong Futures Ян Ань.

Между тем власти Объединенных Арабских Эмиратов накануне объявили о намерении выйти с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+. В официальном заявлении отмечается, что это решение принято в результате "всестороннего пересмотра производственной политики" и основано на "приверженности эффективному содействию удовлетворению насущных потребностей рынка".

Выход ОАЭ из альянса позволит этой стране добывать больше нефти, чем предусмотрено текущими квотами ОПЕК, отмечает WSJ.

По мнению аналитика IG Алекса Рудольфа, решение ОАЭ "может подорвать сплоченность группы, создать внутренний хаос и ослабить способность членов ОПЕК+ координировать позиции по вопросам добычи нефти и геополитики".

Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 1,79 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали роста на 300 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду, в 17:30 по Москве.