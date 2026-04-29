Рубио обвинил Кубу в предоставлении территории разведкам стран-противников США

Госсекретарь США Марко Рубио Фото: Nathan Posner/Anadolu via Getty Images

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американский госсекретарь Марко Рубио обвинил власти Кубы в предоставлении территории страны представителям разведслужб государств-противников США.

"Мы не намерены позволять, чтобы противники США размещали сотрудников разведслужб или военные базы в 90 милях от нас", - приводит его слова EFE.

Рубио не назвал какие-либо страны, но агентство указывает на давние исторические связи Кубы сначала с СССР, затем с Россией. В последние десятилетия Гавана также расширяет сотрудничество с Китаем в экономической и технологической сферах.

Комментируя ситуацию на Кубе, Рубио сказал: "Улучшения там могут произойти только благодаря серьезным экономическим реформам, но не с нынешними властями, которые экономически некомпетентны".

EFE напоминает, что администрация президент США Дональда Трампа с января этого года усилила давление на Кубу. В отношении Гаваны введена блокада на поставки топлива. Кроме того, Трамп неоднократно заявлял о необходимости смены власти на Кубе.