Поиск

Рубио обвинил Кубу в предоставлении территории разведкам стран-противников США

Рубио обвинил Кубу в предоставлении территории разведкам стран-противников США
Госсекретарь США Марко Рубио
Фото: Nathan Posner/Anadolu via Getty Images

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американский госсекретарь Марко Рубио обвинил власти Кубы в предоставлении территории страны представителям разведслужб государств-противников США.

"Мы не намерены позволять, чтобы противники США размещали сотрудников разведслужб или военные базы в 90 милях от нас", - приводит его слова EFE.

Рубио не назвал какие-либо страны, но агентство указывает на давние исторические связи Кубы сначала с СССР, затем с Россией. В последние десятилетия Гавана также расширяет сотрудничество с Китаем в экономической и технологической сферах.

Комментируя ситуацию на Кубе, Рубио сказал: "Улучшения там могут произойти только благодаря серьезным экономическим реформам, но не с нынешними властями, которые экономически некомпетентны".

EFE напоминает, что администрация президент США Дональда Трампа с января этого года усилила давление на Кубу. В отношении Гаваны введена блокада на поставки топлива. Кроме того, Трамп неоднократно заявлял о необходимости смены власти на Кубе.

Марко Рубио Гавана Куба США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубио обвинил Кубу в предоставлении территории разведкам стран-противников США

 Рубио обвинил Кубу в предоставлении территории разведкам стран-противников США

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9170 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1956 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов