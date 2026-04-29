В ОАЭ ждут возвращения российских туристов в июне

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В эмирате Рас-эль-Хайма ожидают, что российские туристы первыми среди иностранцев, начнут ездить в эмират сразу после отмены ограничений, которая может произойти в июне, сообщил вице-президент департамента по развитию туризма эмирата Иад Расбей.

"Национальные перевозчики ОАЭ уже практически восстановили полетную программу, в том числе из России. С 1 мая будет еще больше рейсов и также позитивная для нас новость - отмена ограничений Росавиацией на полеты российских авиакомпаний. "Аэрофлот" заявил о возобновлении рейсов с 1 июня. Все это дает нам поводы для оптимизма", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

По словам Разбея, в 2025 году эмират Рас-эль-Хайма посетили 1,35 млн иностранных туристов, что стало рекордным показателем. Из них 220 тыс. приехали из России. Россия - иностранный рынок №1 для эмирата. Поэтому здесь ожидают, что он восстановится первым.

"Я не думаю, что зарубежные рынки восстановятся одновременно. Мы выбрали рынки, от которых мы ждем быстрого восстановления и называем их рынками "первого дня". Это Россия, страны СНГ и Индия. По нашему прогнозу, они вернутся в июне. Рынки "второго дня" - это Великобритания, страны Восточной Европы, Западная Европа. Мы ожидаем, что они вернутся летом. И мы не ожидаем возвращения туристов из Китая раньше осени", - сказал он.

Разбей добавил, что с 1 июня в эмирате стартует кампания для туристов под названием "Отдыхайте там, где вас любят". Она предполагает серьезные скидки в отелях и другие акции, включая размещение детей бесплатно и апгрейды питания. "Мы встречаемся с туроператорами, все они настроены позитивно, есть много запросов, люди хотят поехать в ОАЭ", - заключил он.

МИД и Минэкономразвития РФ с 3 марта рекомендовали туристам не ездить в шесть стран Персидского залива - ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман и Саудовскую Аравию. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу и продвижение туров. 20 апреля Росавиация отменила ограничения на полеты российских авиакомпаний на Ближний Восток, но в условиях запрета организованных поездок перевозчики не торопятся возобновлять рейсы. "Аэрофлот" объявил о возобновлении полетов с 1 июня.