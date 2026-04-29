Израиль объявил о санкциях против инициативы "Глобальная флотилия Сумуд" по поставке грузов в сектор Газа

Фото: Baris Seckin/Anadolu via Getty Images

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны Исраэль Кац объявил о введении санкций против кампании по финансированию "Глобальной флотилии Сумуд", суда которой с грузами направляются в данный момент в сектор Газа, сообщает в среду The Times of Israel.

"Флотилия организована непосредственно движением ХАМАС в сотрудничестве с международными организациями под видом гуманитарной помощи", - цитирует газета слова Каца.

Флотилия отправилась из Турции, Испании и Италии и включает более 100 судов и около 1 тыс. участников. В настоящее время флотилия находится в районе Крита. Ожидается, что она прибудет в регион в выходные.

"Глобальная флотилия "Сумуд" представляет собой международную гражданскую инициативу, запущенную в 2025 году коалицией пропалестинских организаций. Ее заявленная цель - прорвать морскую блокаду сектора Газа, доставить гуманитарную помощь и привлечь внимание к ситуации в анклаве.

Израиль и Египет поддерживают морскую блокаду сектора Газа, чтобы помешать ХАМАС получать оружие и материалы для его производства.

В июне и в октябре 2025 года активисты уже предпринимали попытку доставить в сектор Газа гуманитарную помощь, однако израильская сторона этого не допустила.

Израиль Палестина Египет ХАМАС сектор Газа
