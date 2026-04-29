МАГАТЭ официально пока не участвует в переговорах между США и Ираном

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - МАГАТЭ на данном этапе не является участником переговоров между США и Ираном по иранской ядерной проблеме, заявил в среду гендиректор организации Рафаэль Гросси.

"Мы пока не участвуем в этих переговорах (...). Если речь идет об официальном переговорном процессе, то пока что нас не пригласили", - заявил он журналистам в ходе пресс-конференции в штаб-квартире ООН.

При этом он выразил мнение, что в случае заключения Вашингтоном и Тегераном соглашения, МАГАТЭ должно будет стать его частью. В частности, по мнению Гросси, соглашение должно будет включать в себя "надежную систему инспекций" иранских ядерных объектов.

Вместе с тем Гросси отметил, что поддерживает контакты по отдельности как с иранской, так и с американской сторонами.

МАГАТЭ ООН Рафаэль Гросси Иран
