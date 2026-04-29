Глава Пентагона заявил, что операция против Ирана имела огромный военный успех

Министр обороны США Пит Хегсет
Фото: АР/ТАСС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американская операция против Ирана имела "потрясающий военный успех" на поле боя, заявил в среду на слушаниях в комитете Палаты представителей США по вооружённым силам глава Пентагона Пит Хегсет.

"США абсолютно выигрывают войну", - сказал он.

На вопрос конгрессмена-демократа Сета Моултона о том, советовал ли он президенту Дональду Трампу начать атаки на Иран, Хегсет ответил, что президент США "учел все возможные точки зрения".

В ходе слушаний Моултон также спросил, рассматривалась ли дополнительная нагрузка в результате операции на среднего американского налогоплательщика, которая, по его словам, достигает $600 млн.

Хегсет заявил, что эта война "не продлится годами", при этом задав конгрессмену встречный вопрос: "А какова цена того, что Иран обладает ядерным оружием?"

Моултон также спросил председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна, можно ли рассматривать блокаду Ормузского пролива как победу и планировали ли военные это.

Американские военные "всегда предлагают полный спектр военных вариантов", которые "тщательно рассматриваются", ответил генерал.

Пентагон США Сет Моултон Дэн Кейн Ормузский пролив Иран
