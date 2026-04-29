Что произошло за день: среда, 29 апреля

Атака БПЛА на Пермский край, разговор Путина и Трампа, слова Матвиенко о совести бизнеса

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Открытое горение на НПЗ в Туапсе полностью ликвидировано. Также потушен пожар в многоквартирном доме рядом с НПЗ. Между тем в районе пожара на нефтеперерабатывающем заводе выявили незначительное превышение содержания бензола в воздухе. К среде в Туапсе собрано и вывезено 9 793 кубометра загрязненного грунта и водомазутной смеси в ходе ликвидации разлива нефтепродуктов из-за атаки БПЛА.

- Возгорание произошло на промплощадке в Пермском крае после атаки БПЛА, сообщил губернатор региона. Он заявил также, что превышений загрязняющих веществ не зафиксировано.

- Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Российский лидер заявил Трампу, что Киев прибегает откровенно к террористическим методам, атакуя гражданские объекты РФ, а также проинформировал о готовности объявить перемирие с Украиной в честь Дня Победы. Он подчеркнул, что цели СВО будут достигнуты в любом случае. В свою очередь Трамп изложил Путину свои оценки итогов закончившейся фазы военного противостояния с Тегераном, а также взгляды на сложное положение Ирана и его руководства. Лидеры двух стран отметили большие перспективы взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике.

- Генпрокуратура взыскала в доход РФ активы ростовского экс-губернатора Владимира Чуба. В доход РФ обращены 100% долей в уставном капитале ООО "Специализированный застройщик "Малюгина" и ООО "Конкур", а также еще 25 коммерческих организаций.

- Валентина Матвиенко призвала бизнес следовать законам совести и патриотизма. Она предложила "соизмерять возможности и, может быть, что-то из офшоров подтянуть всё-таки в Российскую Федерацию".

- Выпуск автомобилей Exeed в РФ перенесут с экс-завода Mercedes на площадку AGR в Петербурге. По словам источника "Ведомостей", Exeed формирует совместное предприятие с AGR, в рамках которого планируется организация сборки на площадке в Шушарах.

- World Boxing допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе. Такое же решение принято по белорусским боксерам.

Новости

Трамп заявил, что предложил Путину "небольшое перемирие" на Украине

Трамп заявил, что больше заинтересован в работе РФ над украинским урегулированием, а не над иранским кризисом

 Трамп заявил, что больше заинтересован в работе РФ над украинским урегулированием, а не над иранским кризисом

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75%

Ушаков заявил, что Путин и Трамп высказали схожие оценки поведения Киева

 Ушаков заявил, что Путин и Трамп высказали схожие оценки поведения Киева

Ушаков по итогам разговора президентов сообщил о вере Трампа в близость сделки по Украине

Что произошло за день: среда, 29 апреля

Путин заявил Трампу, что цели СВО будут достигнуты в любом случае

 Путин заявил Трампу, что цели СВО будут достигнуты в любом случае

Глава Пентагона заявил, что операция против Ирана имела огромный военный успех

 Глава Пентагона заявил, что операция против Ирана имела огромный военный успех

Швеция ужесточила требования для получения гражданства

 Швеция ужесточила требования для получения гражданства

США потратили на военную операцию в Иране $25 млрд

 США потратили на военную операцию в Иране $25 млрд
