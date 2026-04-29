Что произошло за день: среда, 29 апреля

Атака БПЛА на Пермский край, разговор Путина и Трампа, слова Матвиенко о совести бизнеса

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Открытое горение на НПЗ в Туапсе полностью ликвидировано. Также потушен пожар в многоквартирном доме рядом с НПЗ. Между тем в районе пожара на нефтеперерабатывающем заводе выявили незначительное превышение содержания бензола в воздухе. К среде в Туапсе собрано и вывезено 9 793 кубометра загрязненного грунта и водомазутной смеси в ходе ликвидации разлива нефтепродуктов из-за атаки БПЛА.

- Возгорание произошло на промплощадке в Пермском крае после атаки БПЛА, сообщил губернатор региона. Он заявил также, что превышений загрязняющих веществ не зафиксировано.

- Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Российский лидер заявил Трампу, что Киев прибегает откровенно к террористическим методам, атакуя гражданские объекты РФ, а также проинформировал о готовности объявить перемирие с Украиной в честь Дня Победы. Он подчеркнул, что цели СВО будут достигнуты в любом случае. В свою очередь Трамп изложил Путину свои оценки итогов закончившейся фазы военного противостояния с Тегераном, а также взгляды на сложное положение Ирана и его руководства. Лидеры двух стран отметили большие перспективы взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике.

- Генпрокуратура взыскала в доход РФ активы ростовского экс-губернатора Владимира Чуба. В доход РФ обращены 100% долей в уставном капитале ООО "Специализированный застройщик "Малюгина" и ООО "Конкур", а также еще 25 коммерческих организаций.

- Валентина Матвиенко призвала бизнес следовать законам совести и патриотизма. Она предложила "соизмерять возможности и, может быть, что-то из офшоров подтянуть всё-таки в Российскую Федерацию".

- Выпуск автомобилей Exeed в РФ перенесут с экс-завода Mercedes на площадку AGR в Петербурге. По словам источника "Ведомостей", Exeed формирует совместное предприятие с AGR, в рамках которого планируется организация сборки на площадке в Шушарах.

- World Boxing допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе. Такое же решение принято по белорусским боксерам.